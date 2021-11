Fußball, Frauen-Bundesliga : Bayer 04 trifft auf die SGE

Auf Juliane Wirtz und Bayers Abwehr kommt viel Arbeit zu. Foto: imago images/Hartenfelser/Peter Hartenfelser via www.imago-images.de

Leverkusen Nach dem 1:7 bei der TSG Hoffenheim hoffen die Bundesliga-Frauen von Bayer 04 Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt zurück in die Spur zu finden – trotz großer Personalsorgen.

Zu viel Raum wollte Achim Feifel der bitteren Niederlage bei der TSG Hoffenheim in dieser Trainingswoche nicht einräumen. „In Sinsheim haben wir einen rabenschwarzen Tag erwischt und der Gegner einen Sahnetag. Das müssen wir möglichst schnell abhaken“, betont der Trainer von Bayers Fußballerinnen. Denn mit dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 18 Uhr, Ulrich-Haberland-Stadion, live im Stream bei Magenta-Sport) wartet bereits das nächste Treffen mit einem Bundesliga-Top-Team.

Personell bleibt die Lage weiter angespannt – insbesondere in der Abwehr. Hier steht zwar Juliane Wirtz wahrscheinlich wieder zur Verfügung, nachdem am Sonntag bereits Julia Pollak und Lilla Turanyi ihr Comeback gegeben hatten. Sie wird vermutlich gleich in der Startelf stehen müssen, weil mit Melissa Friedrich und Ann-Kathrin Vinken gleich zwei Innenverteidigerinnen angeschlagen sind. Dazu fehlt Außenverteidigerin Lara Marti aus privaten Gründen. Ohnehin muss die Defensivabteilung der Leverkusenerinnen bereits das Fehlen von Nina Brüggemann, Jessica Wich und Caroline Siems verkraften.