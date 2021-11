Fußball, DFB-Pokal der Frauen : Fußballerinnen werfen Hoffenheim aus dem Pokal

Leverkusen Juliane Wirtz verwandelt gegen die TSG Hoffenheim den entscheidenden Elfmeter, der die Frauen von Bayer 04 Leverkusen in das Viertelfinale des DFB-Pokals bringt.

Nach einem 0:0 zur Pause, einem 1:1 nach 90 und einem 2:2 nach 120 Minuten und sieben Elfmetern pro Team setzte sich Bayer in Summe mit 7:6 durch. „Ich bin so unfassbar stolz auf die Mädels“, bekannte Klink überglücklich über den Einzug in die Runde der letzten Acht. Aber neben den Kolleginnen hatte auch sie selbst gehörigen Anteil am Erfolg. Nach einigen Paraden während der Partie hielt die Leverkusener Torfrau gleich zwei Hoffenheimer Elfmeter – insgesamt ein starker Auftritt. Ein dritter Versuch der TSG vom Punkt landete am Pfosten und eröffnete die Chance für Juliane Wirtz. Die Schwester von Werkself-Star Florian schritt erst etwas zögerlich zum Punkt, legte sich dann aber in aller Ruhe den Ball zurecht und jagte ihn entschlossen in die Maschen.