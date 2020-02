Vorne harmlos, hinten anfällig : Bayers Frauen verschlafen erste Halbzeit in Frankfurt

Leverkusen Die 1:3-Niederlage beim FFC ist ein Rückschlag für Leverkusens Bundesliga-Fußballerinnen. Trainer Achim Feifel ist verärgert.

Auch im zweiten Pflichtspiel des Jahres gingen Bayers Fußballerinnen leer aus – und die Lektion beim 1:3 (0:2) in Frankfurt ähnelte der beim 0:3 gegen München. Sie lautete: Eine gute Halbzeit reicht in der Bundesliga nicht für einen Punktgewinn. Anders als in der Vorwoche leistete sich das Team von Trainer Achim Feifel diesmal seine Aussetzer jedoch vor der Pause und nicht danach. In den ersten 45 Minuten wurde Bayers Abwehr immer wieder durcheinander gewirbelt – und zwar deutlich mehr von der Offensive des FFC als vom durchaus stürmischen Wind.