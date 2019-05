Ungarische Nationalspielerin kommt : Bayers Fußballerinnen gelingt Transfercoup

Leverkusen Die Ungarin Dóra Zeller verstärkt den Kader des Bundesligisten. Zudem rückt Pauline Machtens aus der U17 in das Team. In der kommenden Woche könnte sich auch die Trainerfrage klären.

Den Klassenerhalt haben Bayers Erstliga-Fußballerinnen erst am letzten Spieltag gefeiert. Bei der Planung für die neue Saison wollen sich die Leverkusenerinnen nicht so viel Zeit lassen. Mit Dóra Zeller (1899 Hoffenheim) und Pauline Machtens (eigene U17) stehen die ersten Zugänge bereits fest. Was die Nachfolge von Trainerin Verena Hagedorn (zurück zum DFB) betrifft, befindet sich der Verein auf der Zielgeraden. Vermutlich dürfte schon nächste Woche Vollzug vermeldet werden.