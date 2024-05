Fußball, Frauen-Bundesliga Bayers Fußballerinnen verpassen Platz fünf

Dass Verena Wieder dann nicht mehr dabei sein würde, ist bereits seit längerer Zeit klar. Die 23-Jährige wechselt nach der Saison zum SV Werder. Wie Bayer am Dienstag mitteilte, hat sich die Stürmerin am vergangenen Sonntag im Abschlusstraining vor dem letzten Saisonspiel gegen Bremen einen Meniskusriss im rechten Knie zugezogen. Wieder wird in den kommenden Tagen operiert. Die Ausfallzeit der ehemaligen deutschen U-Nationalspielerin, beträgt voraussichtlich vier bis fünf Monate. Sie wird ihre Rehabilitation teilweise, auch über ihr Vertragsende hinaus, in de „Werkstatt“ der BayArena, absolvieren.