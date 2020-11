Fußball, Frauen-Bundesliga : Bayers Frauen verlieren zu häufig den Ball

Info

Prämiert Einen Grund zur Freude gab es am Sonntag doch für Bayers Frauen: Die Spielflächen am Kurtekotten und im Haberland-Stadion wurden für die vergangene Saison als beste der Liga ausgezeichnet. Die Plakette für die Auszeichnung als „Pitch of the year“ wurde anhand der an jedem Spieltag von Verantwortlichen beider Teams und den Unparteiischen für die Qualität des Platzes vergebenen Noten vergeben.

Bewertung Die Skala reicht von 1 (sehr schlecht) bis 10 (exzellent). Leverkusens Greenkeeper konnten sich über die beste Durchschnittsnote freuen – 8,76 und damit noch besser als der VfL Wolfsburg und die SGS Essen auf den weiteren Podiumsplätzen.