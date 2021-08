Fußball, Frauen-Bundesliga : Bayers Fußballerinnen verlieren Testspiel gegen Hoffenheim

Amira Arfaoui (am Ball) hatte den Ausgleich auf dem Fuß. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Bundesliga-Frauen von Bayer Leverkusen unterliegen der TSG Hoffenheim im Testspiel, können mit der gezeigten Leistung gegen den Vorjahres-Dritten aber zufrieden sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Krell

Seit Freitag sind Bayers Bundesliga-Fußballerinnen zurück aus dem Westerwald. Kurz vor Ende des Trainingslagers in Westerburg am Wiesensee bestritt das Team von Trainer Achim Feifel vor Ort ein Testspiel gegen den Vorjahres-Dritten TSG Hoffenheim. Trotz eines 0:2 konnten die Leverkusenerinnen zufrieden sein mit ihrem Auftritt gegen den „Angstgegner“ der Vorsaison. Und das gleich in mehrfacher Hinsicht.

Nach elf Gegentoren in den beiden Duellen der mit den Sinsheimerinnen (2:5 zu Hause, 0:6 auswärts) blieb es diesmal bei zwei Treffern des Favoriten. Während Bayer 04 sich in der Liga teilweise herspielen ließ, waren die TSG-Tore dieses Mal Resultat eines Standards und einer Einzelaktion: Petra Kocsan verwandelte einen Freistoß aus halblinker Position direkt (6.), Isabella Hartwig per Fernschuss aus rund 20 Metern (68.).

Die Feifel-Elf stand meist kompakt und konnte sich mit konsequenter Arbeit gegen den Ball auch einige Umschaltmomente erarbeiten. „Wir haben gegen einen sehr guten Gegner gespielt, daher war es für uns auch ein sehr guter Test für die neue Saison“, sagte Bayers Henrike Sahlmann.

Mehr noch als die eigene Einschätzung wird die Leverkusenerinnen aber die Spielanalyse von Hoffenheims Trainer Gabor Gallai freuen. Der kritisierte sein Team für insgesamt zu viele Fehler – was zweifellos auch der guten Abwehrarbeit des Gegners zu verdanken war. Zudem bemängelte der TSG-Coach eine erste Halbzeit, in der sich sein Team nach gutem Start „immer schwerer getan“ habe und letztlich nach einer Verletzung gar in Hektik verfallen sei. „Da haben wir die Kontrolle und den Fokus verloren“, räumte er ein. Im zweiten Durchgang sah er zwar eine Steigerung seiner Schützlinge, aber auch einen nach wie vor gefährlichen Kontrahenten. „Wir können froh sein, dass Leverkusen die Umschaltmomente nicht zu Toren genutzt hat.“

Das galt auch für die erste Hälfte, in der die beiden besten Chancen auf Tore für Bayer 04 zu sehen waren. Nach einem Konter im Anschluss an eine Ecke parierte TSG-Torfrau Martina Tufekovic erst gegen Dorá Zeller, dann auch den Nachschuss von Zugang Amira Arfaoui (30.). Unmittelbar vor der Pause verpasste Milena Nikolic nach Querpass von Irina Pando knapp den Ausgleich.