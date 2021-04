Fußball, Frauen-Bundesliga : Fußballerinnen bekommen Quittung für schwachen Start

Leverkusen Die Bundesliga-Frauen verlieren 1:2 bei Werder Bremen. Trainer Achim Feifel kritisiert die mangelnde Bereitschaft seiner Spielerinnen, sich gegen die harte Gangart der Gastgeberinnen zu wehren.

Schlecht lief es in den ersten rund 20 Minuten. „Da waren wir überhaupt nicht präsent, sind fast gar nicht in die Zweikämpfe gekommen und wurden dafür bestraft“, analysierte Feifel. Erschwerend kam hinzu, dass die ansonsten meist aufmerksame Hintermannschaft bei den Gegentoren patzte. Beim Treffer von Margaritha Gidion (7.) ließen sich die Gäste auskontern, beim zweiten Streich des SVW durch Gabriella Toth (22.) kam die unfreiwillige Vorlage von Bayers Isabel Kerschwoski. Da half es auch nichts, dass sich die Gäste wohl zurecht über eine ungeahndete Abseitsstellung im Vorfeld beschwerten. „Wir haben uns zu sehr über die harte Gangart des Gegners beschwert und zu wenig Gegenwehr geleistet.“

Das wurde schon vor der Pause zunehmend besser und eindeutig nach der Umstellung auf eine Dreierkette und einen Dreiersturm zur Pause. Genügend Zeit wäre also gewesen in der mehr als einstündigen Druckphase der Leverkusenerinnen, in denen Bremen regelrecht in der eigenen Hälfte eingeschnürt wurde. Allerdings blieb bei aller Dominanz ein entscheidender Makel: Mehr als das Anschlusstor durch die insgesamt blasse Milena Nikolic, die nach Zuspiel von Gianna Rackow den Ball leicht abgefälscht in die rechte obere Ecke grätschte (49.), kam dabei nicht herum. Torchancen waren Mangelware.