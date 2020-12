Fußball, Frauen-Bundesliga : Fußballerinnen schrammen an der Sensation vorbei

Fußballerinnen schrammen an der Sensation vorbei

Leverkusen Bayers Frauen verlieren 0:1 beim Ersten in München. Zwar hatte der große Favorit und Tabellenführer mehr vom Spiel, aber auch die Leverkusenerinnen hatten Gelegenheiten, etwas Zählbares mitzunehmen.

Bis zum Schlusspfiff konnten Bayers Fußballerinnen noch von der großen Überraschung träumen. Am Ende schafften sie es jedoch nicht, der Übermannschaft der Liga den ersten Punktverlust beizubringen. Nach dem 0:1 im Nachholspiel beim FC Bayern blieb der schwache Trost, dass sie deutlich glimpflicher davongekommen sind als so manch ein Top-Team, denen München vier (Hoffenheim und Titelverteidiger Wolfsburg) beziehungsweise drei (Potsdam) Tore einschenke.

Chancen genug dafür ließen die Leverkusenerinnen zwar auch zu, doch entweder zielten die Gastgeberinnen zu schlecht (zwei Lattentreffer und zahlreiche Schüsse über das Tor) oder sie scheiterten an Bayers Torfrau Anna Klink. Die war vor allem nach der Pause gefragt und zeigte Glanzparaden in Serie. So hielt sie die Gäste vom Rhein im Spiel. „Sie hat eine starke Leistung gezeigt“, betonte Trainer Achim Feifel. Überwinden konnte der FCB die Keeperin nur ein einziges Mal. Klara Bühl wurde gut freigespielt und traf von der linken Strafraumseite zum Tor des Tages ins lange Eck (29).