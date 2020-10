Fußball, Frauen-Bundesliga : Fußballerinnen kassieren ein 0:4, das Mut macht

Leverkusen Zwar verliert das Team von Trainer Achim Feifel erwartungsgemäß hoch gegen den Favoriten VfL Wolfsburg, aber anders als in der Vorsaison wurde es kein völliges Debakel.

Der Meister, Pokalsieger und Champions-League-Finalist erwies sich einmal mehr als eine Nummer zu groß für Bayers Bundesliga-Fußballerinnen. Das 0:4 (0:2) gegen den VfL Wolfsburg machte den Leverkusenerinnen dennoch Mut für die kommenden Aufgaben am Mittwoch in Frankfurt und am Sonntag gegen Aufsteiger Bremen. Denn anders als in den Partien in der Vorsaison gegen Wolfsburg (0:7 und 0:5) ließen sie sich vom Star-Ensemble dieses Mal keineswegs an die Wand spielen.