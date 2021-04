Fußball, Frauen-Bundesliga : Bayers Frauen treten in Bremen an

Bayers Frauen treten in Bremen an

Leverkusen Nach der Länderspielpause geht es für die Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen in der Bundesliga weiter. Am Sonntag, 14 Uhr, ist das Team von Trainer Achim Feifel beim SV Werder Bremen gefordert.

Ein Einsatz von Lara Marti ist zumindest fraglich. Denn von ihren Einsätzen mit der „Nati“ kehrte die Schweizerin angeschlagen, aber mit einem Erfolgserlebnis im Gepäck zurück. Denn die Eidgenossinnen sicherten sich in zwei Begegnungen (Hin- und Rückspiel) gegen Tschechien das Ticket für die EM-Endrunde 2022 in England.

Marti wurde sowohl beim 1:1 im ersten Treffen eingewechselt (in der 65. Minute) als auch beim Rückspiel, das nach 90 wie nach 120 Minuten ebenfalls 1:1 stand und somit im Elfmeterschießen entschieden werden musste. Hier setzte sich der SFV mit 3:2 durch. Die Leverkusenerin, die in der 87. Minute in die Partie kam, stand da schon nicht mehr auf dem Feld. Sie musste in der 104. Minute angeschlagen ausgewechselt werden.