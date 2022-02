Fußball, Frauen-Bundesliga : Bayer 04 startet in Essen

Leverkusen Nach anderthalbmonatiger Pflichtspielpause geht es für die Bundesliga-Frauen von Bayer Leverkusen wieder los – mit einer schwierigen Aufgabe bei der SGS Essen. Im Hinspiel unterlag das Team von Coach Achim Feifel 1:2.

An Motivation für das erste Pflichtspiel des Jahres mangelt es Bayers Bundesliga-Fußballerinnen nicht. Am Samstag (13 Uhr) setzt das Team von Trainer Achim Feifel mit dem Spiel bei der SGS Essen die kurz vor Weihnachten unterbrochene Spielzeit fort. Das Duell im Stadion an der Hafenstraße ist nicht nur aufgrund der räumlichen Nähe von gehobener Bedeutung. Die Leverkusenerinnen und ihren Coach wurmt das verlorene erste Aufeinandertreffen Anfang September (1:2) auch heute noch mächtig. „Wir haben uns fest vorgenommen, jetzt gegen die Gegner zu punkten, gegen die wir in der Hinrunde Punkte liegen gelassen haben“, betont Feifel.