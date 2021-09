Fußball, Frauen-Bundesliga : Das Warten der Fußballerinnen hat ein Ende

Leverkusen Bayers Bundesliga-Frauen bestreiten am Sonntag gegen Essen ihr erstes Heimspiel vor Zuschauern seit anderthalb Jahren. Die Vorfreude ist bei Trainer Achim Feifel und den Spielerinnen groß.

Gefühlt sei das letzte normale Heimspiel eine halbe Ewigkeit her – und auch sportlich erscheint es inzwischen wie aus einer längst vergangenen Zeit. Denn beim Treffen mit dem FC Bayern im Februar 2020 steckten die Leverkusenerinnen als Kellerkind noch mitten im Kampf um den Klassenerhalt, der nur denkbar knapp gelang. Zum Wiedersehen mit den eigenen Anhängern kommt die Feifel-Elf mit vielen neuen Gesichtern – und vor allem als Team mit deutlich höheren Ambitionen. „Platz fünf in der Vorsaison war ein schöner Erfolg, aber davon können wir uns jetzt nichts mehr kaufen. Wir müssen uns wieder ganz neu beweisen, um das zu wiederholen“, warnt der Coach.

Deshalb fordert er eine klare Steigerung im Vergleich zur Leistung beim 3:0-Auftaktsieg bei Aufsteiger Jena. „Essen ist ein Gegner von ganz anderem Format. Da dürfen wir uns solche Nachlässigkeiten nicht erlauben.“ Gemeint sind insbesondere die deutlichen Defizite in der Grundordnung, der Konterabsicherung und dem Umschlatverhalten, die seine Schützlinge in Jena offenbarten. „Daran haben wir unter der Woche ganz gezielt gearbeitet“, verrät der Übungsleiter.

Wie in Leverkusen hat sich auch bei der SGS der Kader in diesem Sommer deutlich verändert und ist jünger geworden. Dennoch erwartet Feifel einen spielstarken, hungrigen Gegner, der bemüht ist, konstruktive und spielerische Lösungen zu finden. Mehr Ballbesitz für den Gegner als in Jena sieht er dabei nicht als Problem an. „Ganz Im Gegenteil: Daraus können sich auch Umschaltmomente für uns ergeben, die wir zu schnellen Kontern nutzen können“, sagt er.