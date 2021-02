Fußball, Frauen-Bundesliga : Achim Feifel nimmt seine Angreiferinnen in die Pflicht

Leverkusen Die Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen starten bei der TSG Hoffenheim ins Jahr. Coach Achim Feifel sieht nach dem Abgang von Ivana Rudelic die Chance für mehrere Spielerinnen, sich weiterzuentwickeln.

Bevor es in die College-Liga ACC geht, hat Machtens aber ab Sonntag mit Leverkusen noch zehn Rückrundenspiele zu bestreiten. Und Coach Achim Feifel setzt dabei Hoffnungen in sie. Zwar hat der Klub nach dem überraschenden Abgang von Ivana Rudelic reagiert und die Japanerin Mino Tanaka verpflichtet. Für die dürfte das Auftaktspiel am Sonntag in Hoffenheim (14 Uhr, Dietmar-Hopp-Stadion) aber wohl zu früh kommen.