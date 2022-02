Fußball, Frauen-Bundesliga : Bayer 04 nutzt die servierte Chance vom Punkt nicht

Leverkusens Julia Pollak (Mitte) verschoss beim Stand von 1:1 kurz vor dem Abpiff in Essen einen Elfmeter. Foto: imago images/Eibner/Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Leverkusen Die Bundesliga-Frauen von Bayer Leverkusen vergeben in der 87. Minute einen Foulelfmeter und kommen nicht über ein 1:1 bei der SGS Essen hinaus.

Von Tobias Krell

Auch im zweiten Nachbarschaftsduell mit der SGS Essen reichte Bayers Fußballerinnen eine Führung nicht zum Sieg. Zum Start ins neue Jahr musste sich das Team von Trainer Achim Feifel im Stadion an der Hafenstraße mit einem 1:1 (1:0) begnügen – ein Ergebnis, mit dem die Gastgerinnen sichtlich besser leben konnten als der Tabellensechste.

Besonders untröstlich war nach dem Schlusspfiff die zur Pause eingewechselte Julia Pollak, die ein paar Tränen vergoss und von ihrem Coach tröstend in den Arm genommen wurde. Sie hatte die große Chance, der Partie spät noch die gewünschte Wendung zu geben. Nach einem Foul der Essener Torfrau Sophia Winkler an Milena Nikolic in der 87. Minute entschied die Schiedsrichterin auf Strafstoß. Pollak schnappte sich selbstbewusst den Ball – scheiterte dann aber mit einem eher schwachen und nicht gut genug platzierten Versuch an der Keeperin der SGS. Es war die letzte Chance auf drei Punkte.

So blieb es bei einem Treffer für die Leverkusenerinnen. Erzielt hatte ihn Milena Nikolic, die mit dem Rücken zum Tor eine feine Flanke von Lara Marti per listigen Hinterkopfball ins Netz beförderte (18.). „Wir sind enttäuscht, weil wir genug Chancen auf ein weiteres Tor bekommen haben“, betonte die Angreiferin nach dem Schlusspfiff – und spielte auf weit mehr als nur den nicht genutzten Elfmeter an.

Sowohl in der überzeugenden ersten Hälfte als auch im klar schwächeren zweiten Durchgang konnten die Gäste die deutlich besseren Chancen für sich verbuchen. Vor der Pause erzielte Verena Wieder einen regulären Treffer, dem die Unparteiische Naemi Breier die Anerkennung verweigerte. Im ersten Versuch scheiterte Wieder noch an Winkler, traf dann aber im Nachschuss (37.) – und war zurecht entgeistert über den Pfiff der Unparteiischen, die ein Handspiel der Leverkusenerin reklamierte, das es so nicht gegeben hatte.

Pech hatte nach dem Seitenwechsel Bayers Keeperin Anna Klink. Sie parierte stark gegen Vivien Endemann – ihre Abwehr landete aber auf dem Kopf von Ella Tuon, die zum zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaften Ausgleich traf (54.). Von da an erhöhte Essen den Druck, allerdings ohne für allzu viel Gefahr zu sorgen. Die besseren Gelegenheiten hatte weiter Bayer, auch schon vor dem bitteren Finale in der 87. Minute. Wieder kam bei einem zu kurz gerateten Rückspiel auf Winkler nur denkbar knapp zu spät (61.) und Annika Enderle scheiterte frei vor der Essener Torfrau (78.).

Ein Wiedersehen beider Teams an gleicher Stelle gibt es schon am 1. März im Viertelfinale des DFB-Pokals. Zunächst ist die Feifel-Elf aber in der Liga gefordert. Weiter geht es dort bereits am Freitag mit dem kniffligen Auswärtsspiel beim Tabellenfünften Turbine Potsdam.