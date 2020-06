Frauenfußball: Bundesliga : Fußballerinnen sind beim Schlusslicht zum Punkten verdammt

Leverkusen Die abstiegsbedrohten Bundesliga-Frauen von Bayer Leverkusen sind am Mittwoch (15 Uhr) beim Tabellenletzten USV Jena im Einsatz. Trainer Achim Feifel warnt davor, den Gegner zu unterschätzen.

Zum Start in ihre „Woche der Wahrheit“ trafen sich Bayers Fußballerinnen am Montag zu einem Teamabend. Bei einem gemeinsamen Regenerationstraining mit anschließendem Essen schworen sie sich für die beiden Spiele am Mittwoch in Jena (15 Uhr) und am Sonntag gegen Köln ein. Coach Achim Feifel hatte kein Problem mit dem Treffen ohne Trainerteam.