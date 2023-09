Fußball, DFB-Pokal der Frauen, 2. Runde Knifflige Aufgabe für Bayers Frauen

Die Leverkusenerinnen werden also gleich abrufen müssen, was sie sich in der langen Vorbereitung erarbeitet haben. Coach de Pauw sieht seine Schützlinge insgesamt auf einem guten Weg. Beim letzten Test gegen Feyenoord Rotterdam, das Bayer dank Treffer von Lilla Turányi, Paulina Bartz, Elisa Senß und Amira Arfaoui mit 4:1 gewann, stimmte endlich auch die Chancenverwertung, an der es in der ein oder anderen Partie zuvor gehapert hatte.