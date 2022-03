Fußball, Frauen-Bundesliga : Feifel lässt Ausfälle bei Bayers Frauen nicht als Ausrede gelten

Für Leverkusens Offensivspielerin Verena Wieder (Mitte) ist die Saison beendet. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Verena Wieder hat sich im Training einen Kreuzbandriss zugezogen und fehlt Bayers Bundesliga-Fußballerinnen einige Monate. Für Trainer Achim Feifel zählt beim Abstiegskandidaten SC Sand am Sonntag auch bei angespannter Personallage nur der Sieg.

In die allgemeine Erleichterung über das Los für das Pokal-Halbfinale mag Achim Feifelnicht einstimmen. „Das wird nicht leichter, als es gegen München oder Wolfsburg geworden wäre“, warnt er vor dem vermeintlich einfachsten Kontrahenten Turbine Potsdam. Der Trainer von Bayers Fußballerinnen wehrt sich gegen die Einstufung als Lieblingsgegner. Froh ist er aber über den erklärten Lieblingsspielort für das Duell: das heimische Ulrich-Haberland-Stadion.

In der Liga, läuft es für Bayer, das am Sonntag ab 13 Uhr beim SC Sand antreten muss, aber noch nicht wie gewünscht. Von den letzten neun Spielen haben die Leverkusenerinnen nur eines gewonnen – kurz vor Weihnachten gegen den Abstiegskandidaten Carl-Zeiss Jena. 2022 stehen bislang eine Niederlage in Potsdam und enttäuschende Remis in Essen und gegen Bremen in der Bilanz. „Damit können wir einfach nicht zufrieden sein“, betont Feifel.

Den Grund für die schwächeren Leistungen seit dem Jahreswechsel sieht er vor allem darin, dass längst nicht alle seiner Schützlinge an ihre Leistungsgrenze gegangen sind. „Es gibt eine merkliche Diskrepanz zwischen dem eigenen Anspruch und der Wirklichkeit auf dem Platz“, kritisiert der Coach. In dieser Hinsicht sei eine Weiterentwicklung dringend wichtig, um auch als Team den nächsten Schritt gehen zu können.

Keine Hilfe sind dabei die imme wieder zahlreichen Ausfälle durch zum Teil schwerwiegende Verletzungen und Corona-Infektionen. Welche Spielerinnen für das Duell mit Sand in Willstätt tatsächlich zur Verfügung stehen, kann sich jeden Tag ändern. Aktuell fallen wegen einer Corona-Infektion Joyce Prabel, Lisanne Gräwe, Julia Pollok und Sofie Zdebel aus. Lara Marti muss zudem mit einer Muskelverletzung an der Wade passen. Zu früh kommt die Partie für Winterzugang Vildan Kardesler, Dina Blagojevic, Sylwia Matysik, Nina Brüggemann und Jessica Wich, die nach einem mittelschweren Corona-Verlauf erst zwei Trainingseinheiten hinter sich hat. Ihr Einsatz wäre also ein gewisses Wagnis – wie bei Henrike Sahlmann, die unter der Woche Skifahren war und das Training verpasste. Anlass zur Klage gäbe es also zur Genüge. „Aber das wollen und dürfen wir nicht als Ausrede hernehmen“, fordert Feifel. Nun sei eben die Zeit, wo sich zeige, wie stark der Kader in der Breite tatsächlich besetzt sei.