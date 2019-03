1:1 gegen den SC Sand: Bayers Fußballerinnen punkten mit Mut und Leidenschaft

Leverkusen Das Team von Trainerin Verena Hagedorn feierte das 1:1 gegen den SC Sand wie einen Sieg. Im Abstiegskampf könnte der Punkt noch sehr wertvoll werden.

Der Jubel aus dem Ulrich-Haberland-Stadion war kaum zu überhören. In der benachbarten BayArena unterbrachen Journalisten kurz die Aufarbeitung der 1:3-Pleite der Werkself gegen Werder Bremen, um einen neugierigen Blick auf den Nachbarplatz zu werfen. Dort lagen sich gerade Bayers Fußballerinnen in den Armen und feierten den Punktgewinn gegen den SC Sand.

Der Kontrast dieser Szenen zu den langen Gesichtern der Gäste ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass nur ein Team – das von Trainerin Verena Hagedorn – das 1:1 (0:0) zum Anlass für ausgelassene Freude nahm. Die Leverkusenerinnen hatten auch allen Grund dazu. Erstmals in dieser Spielzeit punkteten sie auch gegen einen Gegner jenseits des Quartetts im Tabellenkeller. Und als momentan Erster in diesem Viererkampf, in dem nur der Letzte Mönchengladbach bereits abgeschlagen ist, kann der Punkt gegen den SCS in der Endabrechnung Gold wert sein. Viel wichtiger ist aber die Wirkung des Zählers für das Selbstvertrauen vor dem wichtigen Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten Duisburg am Sonntag.