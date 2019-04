0:5 gegen Wolfsburg : Fußballerinnen rutschen auf einen Abstiegsplatz ab

Leverkusen In Abwesenheit von Trainerin Verena Hagedorn verlieren Bayers Frauen 0:5 gegen Wolfsburg. Noch bitterer sind aber die Ergebnisse der Konkurrenz.

Beide Resultate in Kombination befördern die Leverkusenerinnen erstmals in diesem Jahr wieder auf einen Abstiegsplatz knapp hinter den punktgleichen Hansestädterinnen, die das gravierend bessere Torverhältnis vorweisen können. Damit ist auch die Hoffnung dahin, es könne irgendwie mit dem Klassenerhalt allein deshalb reichen, weil der Verfolger keinen Sieg mehr landet. Nun kann umgekehrt Werder hoffen. Punktet Bayer in den verbleibenden Partien nicht, verabschiedet sich das Team ganz sicher nach nur einem Jahr wieder aus der Erstklassigkeit – Und ob ein einzelner Zähler schon reicht, ist überhaupt nicht gewiss, weil Bremen unter anderem noch gegen den SC Sand (gegen den Bayer ein Remis geholt hat) und die SGS Essen (gegen die dem SVW im Hinspiel ein Unentschieden glückte) antreten darf.