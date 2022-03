Fußball, Frauen-Bundesliga : Zellers Treffer sichert Bayers Frauen einen Punkt in Köln

Leverkusen Ein spätes Tor zum 1:1 beschert den Bundesliga-Frauen von Bayer 04 ein Unentschieden beim 1. FC Köln. Torschützin Dora Zeller zeigt sich zufrieden mit der mentalen Stärke der Leverkusenerinnen.

Der erste Ligasieg im Jahr 2022 ist es nicht geworden. Aber das Remis im Derby beim 1. FC Köln fühlte sich für Bayers Fußballerinnen dennoch wie ein Erfolg an. Denn der letztlich verdiente Ausgleich gelang dem Team von Trainer Achim Feifel erst in der Schlussphase. „Sehr glücklich“ sei sie über die Punkteteilung, sagte Bayers Angreiferin Dora Zeller.

Ihre Vorderleute brauchten bis in die zweite Hälfte, um sich das Remis zu verdienen. Mit zunehmender Spielzeit zeigten sie immer häufiger vielversprechende Angriffe, die allerdings selten ordentlich zu Ende gespielt wurden. Der grundsätzliche Wille war vorhanden, doch die Einwechslung der Routiniers und ausgewiesenen Mentalitätsspielerinnen Nina Brüggemann und Jessica Wich brachte noch einmal neuen Zug in die Schlussoffensive. Dass die beiden nach langer Pause erstmals wieder auf dem Feld standen, war ein schöner Bonus – der sich angesichts der guten Wendung besonders schön anfühlte.

Mit dem Remis hält Bayer den Vorsprung auf den FC und bleibt Freiburg auf den Fersen. „Wir sind momentan in einer wirklich schweren Phase. Da tut auch ein Punkt gut“, sagte Zeller. Gut gefallen hatte ihr überdies, dass sie und ihre Teamkolleginnen „gekämpft haben bis zum Ende“ – und dass das gesamte Team insbesondere in der Schlussphase eine gute Mentalität gezeigt habe: Das kann uns jetzt noch mal pushen.“ Coach Feifel ergänzte: „Es war gut für das Gefühl, dass wir uns diesen Punkt erkämpft haben.“ Weiter geht es für seine Elf am kommenden Wochenende. Zum Auftakt eines knackigen Restprogramms mit Partien gegen die Top Fünf der Tabelle – in Liga und Pokal – empfängt Bayer Hoffenheim.