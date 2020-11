Fußball, Frauen-Bundesliga : Fußballerinnen von Bayer müssen in Quarantäne

Fußballerinnen von Bayer müssen in Quarantäne

Trainer Achim Feifel muss wie das gesamte Team der Bundesliga-Fußballerinnen zwei Wochen in Quarantäne. Foto: imago images/Jan Huebner/Moritz Kegler via www.imago-images.de

Leverkusen Am Dienstag wurde eine Spielerin positiv auf das Coronavirus getestet. Nun muss das gesamte Team inklusive Trainer und Staff zwei Wochen in häusliche Quarantäne.

Bisher hatte die Corona-Pandemie Bayers Fußballerinnen nur am Rande gestreift. Aber nach Liga-Unterbrechung, Geisterspielen und der Quarantäne von Ivana Rudelic ist das Team von Trainer Achim Feifel seit dieser Woche nun auch direkt betroffen. Am Dienstag wurde eine Spielerin positiv getestet – mit erheblichen Folgen.

Das Leverkusener Gesundheitsamt ordnete für das gesamte Team eine sofortige häusliche Quarantäne an. Das bedeutet für die Mannschaft inklusive Trainer- und Betreuerstab, dass sie die eigenen vier Wände für zwei Wochen nicht verlassen darf. Damit fällt zwangsläufig auch das für Sonntag geplante Spiel gegen den FC Bayern aus. Weitere Begegnungen sind zunächst nicht betroffen, weil Bayer nach dem München-Spiel ohnehin erst in der zweiten Dezember-Woche wieder hätte antreten sollen.

Wie es nun weitergeht, hängt von den weiteren Testergebnissen ab. In einer ersten Runde wurden alle übrigen Personen, die am Sonntag mit beim Auswärtsspiel in Meppen waren (3:0), negativ getestet. Erfahrungsgemäß bietet das aber keine Sicherheit dafür, dass sich tatsächlich niemand angesteckt hat.