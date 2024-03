Fußball, Frauen-Bundesliga Bayer 04 gibt im Derby den Ton an

Der Sieg im Rückspiel war kein Zufall. In einer engagiert geführten Partie, in der mal dieses und mal jenes Team am Drücker war und die 1160 Zuschauer einige gute Torchancen auf beiden Seiten zu sehen bekamen, gaben zumeist die Leverkusenerinnen den Ton an. „Wir hatten das Spiel über weite Strecken unter Kontrolle und hatten die Ruhe am Ball“, sagte de Pauw. Gleichzeitig erinnerte der Coach, der Bayer im Sommer verlassen wird, aber auch an einige brenzlige Situationen, die seine Schützlinge überstehen mussten. „Es war ein enges Spiel, in manchen Momenten hatten wir das Glück auf unserer Seite.“