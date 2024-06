Fußball Bayers Frauen kämpfen um EM-Tickets

Noch punktlos am Tabellenende der deutschen EM-Quali-Gruppe stehen nun die Polinnen, bei denen Sylwia Matysik zwei Mal durchspielte und Nikola Karczewska (kehrt nach Leihende zu Tottenham zurück) in der ersten Partie eingewechselt wurde. Deutlich bessere Karten hat als Tabellenzweiter Island, das mit einem 1:1 gegen und einem 2:1 in Österreich die eigene Ausgangslage erheblich verbessert hat. Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, auf deren Verbleib in Leverkusen nach Leihende noch Hoffnung besteht, absolvierte beide Partien über die volle Spielzeit und zeichnete im zweiten Spiel für die Vorlage zum 1:0 durch Hlín Eiríksdóttir (17.) verantwortlich.