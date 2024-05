Fußball, Frauen-Bundesliga Bayers Frauen halten am Minimalziel fest

Ansätze dafür hat de Pauw bei der 2:4-Niederlage der „Zebras“ am vergangenen Wochenende in Bremen ausgemacht. „Sie treten nicht wie ein Absteiger auf“, fasst er seine Eindrücke zusammen. „In der Bundesliga gibt es sowieso keine einfachen Spiele.“ Nur vier Remis der Duisburgerinnen sind zwar eine äußerst magere Ausbeute, aber immerhin trotzten sie diese dem starken Aufsteiger aus Leipzig, dem SC Freiburg gleich doppelt sowie dem 1. FC Köln ab. Abgesehen davon kamen sie so gut wie nie wirklich unter die Räder, sondern zu einigen nur recht knappen Niederlagen, auch gegen die Top Fünf der Liga. Der MSV unterlag unter anderem beim Meister FC Bayern, dem Zweiten in Wolfsburg und gegen den Vierten Hoffenheim jeweils mit 0:2, mit 1:2 gegen den Dritten Frankfurt oder nur mit 0:1 gegen die SGS Essen, die aktuell Platz fünf belegt, den die Leverkusenerinnen gerne zurückerobern würden.