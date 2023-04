Fußball, Frauen-Bundesliga Fußballerinnen überzeugen im Test gegen Duisburg

Den Test nutzte der Bayer-Coach insbesondere dafür, Spielerinnen, die zuletzt aus unterschiedlichen Gründen wenig Spielzeit erhielten, mehr Wettkampfpraxis zu geben. So fanden sich in der Startelf beispielsweise Keeperin Anna Klink, die in dieser Spielzeit den Platz im Tor an Friederike Repohl verloren hat. Hinzu kamen einige Fußballerinnen aus dem Kader, die gerade erst nach Verletzungen wieder Anschluss suchen – wie Ivana Ferreira Fuso und Verena Wieder – oder Talente wie Nadia Cava Marin und Riko Ushijima aus der eigenen U23. Und dann war da noch Mia Eickmann.