Fußball, Frauen-Bundesliga Bayer 04 fährt Start-Ziel-Sieg beim MSV Duisburg ein

Bei der kurzen Dienstreise nach Duisburg fanden Bayers Fußballerinnen zurück in die Erfolgsspur. Nach zuvor zwei Niederlagen in Folge gab sich das Team von Trainer Robert de Pauw in der Schauinsland-Reisen-Arena keine Blöße und bezwang das sieglose Schlusslicht MSV nach einer dominanten Vorstellung mit 3:1 (2:0).