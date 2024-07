Fußball, Frauen-Bundesliga Bayers Fußballerinnen gehen mit Kantersieg in die Pause

Die Fußballerinnen von Bayer 04 haben den ersten Teil ihrer Saisonvorbereitung mit einem Ausrufezeichen beendet. Beim Zweitligisten Borussia Mönchengladbach setzte sich das Team von Trainer Roberto Pätzold mit 8:1 (4:1) durch. Kristin Kögel (6./83.), Cornelia Kramer (14./36./52./68.), Janou Levels (31.) und Emilie Bragstad (55.) trafen für die klar überlegenen Gäste. „Wir haben aus den unterschiedlichsten Situationen heraus Tore erzielt, das gefällt mir besonders gut“, sagte der Coach. „Die Mannschaft hat über 90 Minuten eine tolle Intensität und wieder tollen Charakter gezeigt. Selbst beim Stand von 8:1 haben wir in der Rückwärtsbewegung gemeinsam alles dafür getan, kein Gegentor mehr zu bekommen. Das gibt mir viel Vertrauen in die Mannschaft. So haben sie sich die Spielerinnen die zwei Wochen Pause auf jeden Fall verdient.“