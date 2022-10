Fußball, Frauen-Bundesliga : Fußballerinnen fordern SGS Essen

Elisa Senß und Jill Bayings (r.) beim Torjubel. Die beiden Ex-Essenerinnen sind auf Anhieb eine Verstärkung für Bayer 04. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Thienel

Leverkusen Mti drei Ex-Essenerinnen treten die Frauen von Bayer 04 Leverkusen gegen den NRW-Rivalen an. Trainer Robert de Pauw fordert eine bessere Kommunikation auf dem Rasen.

Wenn Bayers Bundesliga-Fußballerinnen am Sonntag (16 Uhr) im Ulrich-Haberland-Stadion die SGS Essen empfangen, dann wird das für drei Neu-Leverkusenerinnen sicher kein Spiel wie jedes andere. Denn Elisa Senß, Jill Bayings und Selina Ostermeier liefen in der vergangenen Saison noch im Trikot der Schönebeckerinnen auf. Seit dem Wechsel unters Bayer-Kreuz im Sommer hat das Trio an neuer Wirkungsstätte gleich mächtig Eindruck hinterlassen.

Senß trägt nicht aus Zufall die Kapitänsbinde und bestritt alle sechs Pflichtspiele über die volle Distanz, Bayings ist ebenfalls Stammkraft und mit drei Treffern Bayers beste Torschützin. Einen solchen Blitzstart hat Ostermeier zwar nicht hingelegt, stand nach zuvor zwei Kurzeinsätzen zuletzt aber zweimal in der Startelf. Rücksicht auf die einstigen Teamkolleginnen will und kann das Trio freilich nicht nehmen. Denn nach zwei Siegen zum Auftakt sind die Leverkusenerinnen durch drei Niederlagen in der Tabelle deutlich abgerutscht – und wollen schnell zurück in die Erfolgsspur.

Hoffnung machen die Leistung zuletzt bei der etwas unglücklichen Niederlage in Freiburg (2:3) und die Tatsache, dass es mit der SGS gegen einen Gegner aus der Nähe geht. Denn die sechs Punkte bislang verdankt Bayer 04 zwei 1:0-Siegen gegen Nachbarn: zum Auftakt in Duisburg und beim Derby gegen den 1. FC Köln. „In Freiburg waren wir mit zwei Treffern vorne etwas erfolgreicher als zuletzt – wir müssen dann aber auch dafür sorgen, dass wir besser verteidigen“, fordert Trainer Robert de Pauw. Seine Schützlinge müssten auf dem Platz besser kommunizieren, näher am Gegner bleiben und versuchen, gefährliche Situationen präventiv zu vermeiden.

Ein Handicap bleibt die angespannte personelle Situation. Kaum steht die wieder ins Training eingestiegene Lisanne Gräwe vor dem Comeback, fällt Sylwia Matysik nach einem kurzfristigen medizinischen Eingriff für mehrere Wochen aus. Verzichten müssen die Leverkusenerinnen ohnehin auf Verena Wieder, Lara Marti und Ivana Ferreira Fuso.