Fußball, Frauen-Bundesliga : Das komplette Team fährt mit

Leverkusen Zum Saisonabschluss treten die Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer Leverkusen beim SC Sand an. Auch die verletzten Spielerinnen des Werksklubs reisen mit nach Baden-Württemberg.

Für das letzte Saisonspiel am Sonntag beim SC Sand (14 Uhr, Livestream über den Youtube-Kanal des Vereins) haben sich die Verantwortlichen von Bayers Bundesliga-Fußballerinnen etwas Besonderes einfallen lassen. Die Aktiven, die bereits am Samstag anreisen, erhalten diesmal große Unterstützung. Denn am Spieltag wird auch der Rest des Kaders in Willstätt eintreffen: die schwangere Sandra Maria Jessen und das große Leverkusener Lazarett (mit Jessica Wich, Barbara Reger, Pauline Wimmer, Selina Garofalo), zu dem nun zusätzlich Isabel Kerschowski (Prellung) und die unter der Woche operierte Ann-Kathrin Vinken (Verletzung an der Syndesmose) gehören.