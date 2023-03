Fußball, Frauen-Bundesliga Wolfsburg stellt Bayers Fußballerinnen vor eine harte Probe

In den bislang drei Pflichtspielen des Jahres bekamen es Bayers Bundesliga-Fußballerinnen ausschließlich mit Teams aus dem Tabellenkeller zu tun – mit durchwachsenen Leistungen und entsprechenden Resultaten: Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage stehen 2023 in der Bilanz. Die Leverkusenerinnen werden sich nach dem torlosen Derby in Köln deutlich steigern müssen, wenn sie auch am Sonntag punkten wollen. Denn zu Gast haben sie den VfL Wolfsburg (13 Uhr, Ulrich-Haberland-Stadion).