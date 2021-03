Fußball, Frauen-Bundesliga : Fußballerinnen starten gegen Potsdam in die Rest-Saison

Leverkusen Die Partie der Bundesliga-Frauen von Bayer 04 gegen den Tabellennachbarn Turbine Potsdam am Freitagabend (19.30 Uhr) wird live im Fernsehen übertragen. „Das ist immer etwas ganz Besonderes“, sagt Trainer Achim Feifel.

Nach fast einem Monat Pause in der Bundesliga steigen die Fußballerinnen an diesem Freitag wieder in den Spielbetrieb ein – und das gleich mit einem Höhepunkt. Ab 19.15 Uhr empfangen sie den Tabellennachbarn Turbine Potsdam zum Spitzenspiel des 14. Spieltags. Die Begegnung findet im Ulrich-Haberland-Stadion statt und wird vom Fernsehsender Eurosport live übertragen. „Das ist immer etwas ganz Besonderes und natürlich freuen wir uns drauf“, sagt Coach Achim Feifel.

Zumindest in mancher Hinsicht hat die Pause ihm und seinen Schützlingen dann aber doch genutzt. In Ruhe konnten sie die zahlreichen Defizite aufarbeiten, die sich beim bitteren 0:6 gegen Hoffenheim offenbart haben. Winterzugang Mina Tanaka hat die Zeit zur Eingewöhnung nutzen können. In dieser Hinsicht scheint sie – menschlich wie spielerisch – bereits ordentliche Fortschritte gemacht zu haben, wie sich im Training und im Testspiel zeigte. Freude bereiten Feifel zudem die starke Form von Spielerinnen wie Dorá Zeller oder Henrietta Csiszár und die gute Entwicklung der jungen Sofie Zdebel. Die darf sich durchaus angesprochen fühlen, wenn der Trainer davon berichtet, dass die personelle Notlage auch Chancen für die ein oder andere eröffnen, die bislang nicht so viel Spielzeit erhalten hat. Nur im Kollektiv – sagt Feifel – bestehe die Chance, die vielen Ausfälle zu kompensieren.