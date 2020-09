Erstes Heimspiel der Saison : Trainer Feifel warnt vor starken „Zebras“

Leverkusens Stürmerin Ivana Rudelic zeigt, für welchen Klub sie auf Torejagd geht. Foto: imago images/Beautiful Sports/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl via www.imago-images.de

Leverkusen Bayers Bundesliga-Fußballerinnen empfangen am Freitagabend den MSV Duisburg zum ersten Heimspiel der Saison. Eurosport überträgt die Partie live.

Von Tobias Krell

Natürlich hat der Auftaktsieg in Freiburg für gute Laune bei Bayers Fußballerinnen gesorgt. Aber Trainer Achim Feifel trat gleich auf die Euphoriebremse. Erstens war beim Erfolg im Breisgau mit zwei Treffern in der Schlussphase seiner Einschätzung nach eine ordentliche Portion Glück dabei. Und zweitens nutzt der Dreier in der Fremde nur dann etwas, wenn am Freitag (19.15 Uhr) daheim nachgelegt wird. „Überbewerten sollten wir den Auftaktsieg also nicht“, betont der Trainer.

Die Leverkusenerinnen bekommen es zum Heimauftakt mit einem Gegner zu tun, der ihnen in der jüngeren Vergangenheit einige Probleme bereitet hat. Zu Gast am Kurtekotten ist der MSV Duisburg. Die beiden Niederlagen gegen die „Zebras“ in der vergangenen Spielzeit hat Feifel nicht vergessen.

INFO Duisburg ist stets ein unangenehmer Gegner Rückschau In der Tabelle kam Duisburg in der vergangenen Saison punktgleich wegen des um ein Tor besseren Torverhältnisses hauchdünn vor Bayer 04 ins Ziel. Das lag vor allem daran, dass die Leverkusenerinnen in Duisburg 1:2 verloren und daheim 0:2. Schon in der Saison 2018/2019 setzte es eine bittere Pleite bei den Zebras (0:1), durch die der damalige Aufsteiger Leverkusen unerwartet doch noch in den Abstiegskampf verwickelt wurde.

Aus dem enttäuschenden Remis des MSV gegen Aufsteiger SV Meppen zieht er den Schluss, dass der Nachbar eine ähnliche Spielidee verfolgt wie bei den letzten Aufeinandertreffen. „Wir wissen also, was uns erwartet“, ist der Trainer überzeugt. Er rechnet mit einem Gegner, der Zweikämpfe sucht, viel Körperlichkeit ins Spiel bringt und mit langen Bällen in die Spitze hinter die Verteidigung zu kommen gedenkt.

Dieses Mal sollen sich seine Schützlinge schlauer anstellen. „Wir müssen dagegen halten und uns wehren“, fordert Feifel. Spielerisch will er dem MSV mit schnellem Kombinationspiel ohne unnötige Dribblings beikommen. Für dieses Unterfangen hat er eine Alternative mehr als vergangene Woche. Angreiferin Milena Nikolic kehrt zurück in den Kader.

Beim MSV steht Taylor Kornieck vor ihrem Debüt. Die torgefährliche Mittelfeldspielerin wurde unter der Woche per Leihe von Orlando Pride aus Florida verpflichtet. Sie kommt mit der Empfehlung, beim Draft (der jährlichen Verteilung der vielversprechendsten Talente) als dritte Spielerin ausgewählt worden zu sein.