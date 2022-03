Fußball, Frauen-Bundesliga : Bayers Frauen empfangen Freiburg

Leverkusen Die Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen wollen den direkten Verfolger aus Freiburg auf Distanz halten. Anstoß am Sonntag ist um 13 Uhr.

Einige Personalien für das Heimspiel von Bayers Fußballerinnen gegen den SC Freiburg am Sonntag (13 Uhr) werden sich erst am Tag vor dem Spiel entscheiden. Ob Coach Achim Feifel dabei sein darf, hängt nach seiner Corona-Infektion vom Resultat des PCR-Tests ab. Für ein Quartett, das der Virus ebenfalls erwischt hatte, liegen die Freitestung und die medizinische Freigabe für einen Einsatz bereits vor. Allerdings können sie erst zum Abschlusstraining am Sonntag wieder einsteigen. Co-Trainerin Jacqueline Dünker will anhand der Eindrücke aus der Einheit kurzfristig entscheiden, ob es für Sofie Zdebel, Lisanne Gräwe, Julia Pollok und Joyce Prabel bereits für einen Platz im Kader reicht.