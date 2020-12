Fußball, Frauen-Bundesliga : Feifel warnt vor Freiburgs Gefährlichkeit bei Standards

Die Leverkusenerin Henrike Sahlmann (r.) steigt in einem Spiel gegen den SC Freiburg zum Kopfball hoch. Foto: imago images/Beautiful Sports/BEAUTIFUL SPORTS/G. Hubbs via www.imago-images.de

Leverkusen Am Sonntag empfangen Bayers Bundesliga-Frauen den SC Freiburg. Das Hinspiel gewannen die von Achim Feifel trainierten Leverkusenerinnen mit 2:1.

Die Hinrunde haben Bayers Fußballerinnen bereits so erfolgreich wie nie zuvor abgeschlossen. Bevor es für den aktuellen Tabellenfünften der Bundesliga aber in die verdiente Winterpause geht, wartet noch eine letzte knifflige Aufgabe auf das Team von Trainer Achim Feifel. Am Sonntag (ab 14 Uhr) empfangen die Leverkusenerinnen den Tabellennachbarn SC Freiburg am heimischen Kurtekotten.