Fußball, Frauen-Bundesliga : Bayer 04 beweist Moral und bezwingt Frankfurt

Leverkusen Die Bundesliga-Frauen von Bayer 04 holen gegen Frankfurt einen 1:2-Pausenrückstand auf und schlagen die Eintracht mit Kampfgeist und Glück 3:2. Trainer Achim Feifel spricht seinem Team großes Lob aus.

„Wahnsinn, was mein Team geleistet hat“, schwärmte Feifel. Beeindruckt hatten ihn seine Schützlinge vor allem mit der klaren Leistungssteigerung nach der Pause. Im ersten Durchgang gelang den Gastgeberinnen zwar der Start samt einem sehenswertem Spielzug, den Mina Tanaka mit links zum 1:0 abschloss (7.). Aber dann bekam die Eintracht Oberwasser. Laura Freigang vollendete einen Konter zum Ausgleich (12.). Und dann ging die SGE sogar in Führung. Im Getümmel nach einem Eckball erfasste Tanja Pawollek die Situation am schnellsten, luchste Dorá Zeller den Ball ab und beförderte ihn mit etwas Glück und viel Willen ins Netz (25.). „Bei den Gegentoren waren wir nicht ganz auf der Höhe und mussten uns erst einmal schütteln“, sagte Feifel.

Das Spiel verlor kurzfristig etwas an Fahrt, aber das erwies sich im Nachhinein als kurze Verschnaufpause und gewissermaßen als Anlauf für eine wilde Fahrt nach dem Seitenwechsel. Das war vor allem der großen Entschlossenheit der Leverkusenerinnen zu verdanken. „Es ist toll zu sehen, welche Moral und Mentalität dieses Team hat. Und dass es immer in der Lage ist, noch eine Schippe draufzulegen“, sang Feifel ein Loblied auf seine Spielerinnen und deren dominante zweite Hälfte. Wer so viel Willen an den Tag legt, sei oft auch mit dem Glück im Bunde. Das brauchte es durchaus. Die Gäste aus Frankfurt hatte zwar nach der Pause nur zwei nennenswerte Torgelegenheiten. Die hatten es dafür in sich. Lara Prasniker setzte gleich nach der Pause einen Elfmeter an den Außenpfosten und Freigang misslang in der Nachspielzeit ein Volleyschuss aus kurzer Entfernung.