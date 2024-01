Fußball, Frauen-Bundesliga Bayer 04 absolviert ersten Test in Belgien

Der Zugang übernimmt die Nummer 17 von Amira Arfaoui. Die quirlige Offensivkraft, die unlängst zum WM-Aufgebot der Schweiz für die Titelkämpfe in Australien und Neuseeland gehörte, wechselt indes sofort zum FCN. Für Bayer bestritt sie seit der Verpflichtung im Sommer 2021 56 Pflichtspiele und erzielte dabei fünf Treffer. In dieser Saison kam sie neun Mal in der Liga und zwei Mal im Pokal zum Einsatz – jeweils als Joker. Über die Rolle der Einwechselspielerin kam sie in zweieinhalb Jahren unterm Bayer-Kreuz nie hinaus. In Nürnberg dürfte sie nun Aussichten auf mehr Einsatzzeit haben.