Basketball, 2. Liga ProB Für die Giants geht es noch um den ersten Platz

Nach 13 Siegen in Serie war es am vergangenen Wochenende soweit: Die Bayer Giants haben zum ersten Mal in diesem Jahr verloren und müssen nach dem 79:85 bei den Itzehoe Eagles nun am letzten Spieltag der Vorrunde um den ersten Platz in der Nordgruppe der ProB bangen. Voraussichtlich reicht den Leverkusener Basketballern am Samstag (19.30 Uhr, Ostermann-Arena) gegen LOK Bernau nur ein Sieg, um in der besten Ausgangsposition die Play-offs zu erreichen.