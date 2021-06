Fußball, Frauen-Bundesliga : 0:1 beim SC Sand – Bayers Fußballerinnen enttäuschen

Die Leverkusenerin Dora Zeller geht energisch in den Zweikampf mit Adrienne Leigh Jordan (r.) vom SC Sand. Foto: imago images/foto2press/Oliver Zimmermann via www.imago-images.de

Leverkusen Die Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen verlieren das Saisonfinale 0:1 beim SC Sand. Coach Achim Feifel ärgert sich über die Unparteiischen und sein Team gleichermaßen.

Trotz dieser Fremdeinflüsse hat sich das Team von Coach Feifel diese Niederlage in erster Linie selbst zuzuschreiben. Weil es den Gegner keineswegs so dominierte, wie es sich das vorgenommen hatte. Weil es mit Blick auf die eigenen Ansprüche zu wenige gute Abschlüsse für sich verbuchen konnte und in der Umschaltbewegung in beide Richtungen Defizite offenbarte. Nach eigenen Ballverlusten eilten die Leverkusenerinnen bisweilen nicht schnell genug nach hinten und spielten Konter zu schlampig aus.