Fußball, Frauen-Bundesliga Bayers Frauen wollen gegen den SC Freiburg nachlegen

Der knappe Sieg in Meppen hat für die Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer 04 viel verändert. Mit dem Abstieg dürften sie bei nun sieben Zählern Vorsprung auf den Vorletzten Köln nichts mehr zu tun haben. Und plötzlich ist sogar die Erfüllung der zwischenzeitlich aus dem Blickfeld geratenen eigenen Ziels, ein Platz unter den besten fünf Mannschaften, für das Team von Trainer Robert de Pauw wieder in greifbare Nähe gerückt. Mit einem Sieg am Sonntag (13 Uhr) gegen den SC Freiburg könnten die Leverkusenerinnen mit dem Tabellenfünften nach Punkten gleichziehen – und bei einem Sieg mit drei oder mehr Toren Differenz sogar überholen.