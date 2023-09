Fußball, Frauen-Bundesliga Bayers Frauen können beim VfL nur im Ansatz mithalten

Es bleibt dabei: Für Bayers Frauen ist Wolfsburg keine Reise wert. Das erste Ligaspiel verloren die Leverkusenerinnen beim Vize-Meister, Champions-League-Finalisten und Pokalsieger mit 0:3 (0:2). Es war bereits die zwölfte Niederlage in Serie beim VfL – bei einer erschütternd klaren Tordifferenz von 3:52. Der einzige Punktgewinn in 13 Anläufen resultiert vom ersten Gastspiel in Wolfsburg im November 2010. Am Ende erwies sich der Gegner wieder einmal als eine Hausnummer zu groß.