Fußball, A-Junioren-Bundesliga : Bayers U19 hat jetzt einen Athletiktrainer

Leverkusen U19-Trainer Sven Hübscher erhält in Erik Roqueta Unterstützung für die athletische Arbeit mit den Talenten. In der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte sind drei Testspiele für die Talente der Werkself geplant.

Nach vier Wochen Pause stieg die U19 von Bayer 04 am Freitag in die Vorbereitung auf die zweite Hälfte der Saison in der A-Junioren-Bundesliga ein. „Es war jetzt eine lange Zeit, die wir ohne Fußball auskommen mussten. Deshalb tat es gut, endlich wieder auf dem Platz zu stehen“, sagt Trainer Sven Hübscher.

Bei Null mussten er und sein Team dabei nicht anfangen. „Die Jungs haben von uns für die Winterpause sehr intensive Trainingspläne bekommen. Deshalb sind wir jetzt schon deutlich weiter als wir es beispielsweise zu Beginn der Sommervorbereitung waren“, erklärt der 42-Jährige, der seiner Mannschaft nach den ersten Einheiten eine Pause gönnte. „Die zwei Trainingstage zu Beginn haben wir genutzt, um wieder reinzukommen. Am Sonntag haben wir den Jungs frei gegeben, da am Montag wieder die Schule begonnen hat und die Spieler ab sechs Uhr morgens unterwegs sind“, sagt Hübscher. Nach dem Unterricht stand am Montag allerdings das nächste Training für Bayers Talente an.