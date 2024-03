Fußball, Frauen-Bundesliga Dritter Versuch für Bayers Frauen

Einen Vorgeschmack in Sachen Glücksgefühl nach Erfolgen über Nachbarn erhielten die Leverkusenerinnen in den Tagen seit dem Sieg gegen Köln. „Dann ist die Stimmung immer gut, auch bei allen rund um die Mannschaft. Dann geht man mit einem anderen Gefühl in die Woche und hat mehr Selbstvertrauen, auch weil die Art und Weise, wie wir gespielt haben, sehr gut war“, sagt de Pauw. Gleichzeitig nähmen die Spielerinnen in einer solchen Situation Verbesserungsvorschläge – etwa in Bezug auf die Konterabsicherung – besser an. Schließlich soll im dritten Kräftemessen mit der SGS in dieser Spielzeit der erste Sieg gelingen.