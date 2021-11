Fußball, Frauen-Bundesliga : Dritte Pleite in Serie für Feifel-Elf

Dritte Pleite in Serie für Feifel-Elf

Bayers-Mittelfeldspielerin Lisanne Gräwe (r.) spitzelt den Ball an der Freiburger Kapitänin Laura Freigang vorbei. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Bundesliga-Fußballerinnen des Werksklubs unterliegen Eintracht Frankfurt 0:1. Nach der Länderspielpause heißen die Gegner Bayern München und VfL Wolfsburg.

Zwei Frankfurterinnen hatten für ihre bereits geschlagene Torhüterin auf der Linie geklärt. Und eine davon – Shekiera Martinez – nahm dazu die Hand zur Hilfe. Doch aller Proteste zum Trotz gab es dafür keinen Strafstoß, was verständlicherweise für erhöhten Puls und viel Empörung auf Leverkusener Seite sorgte. „Ein Tor zu diesem Zeitpunkt hätte uns gutgetan und sicher noch einmal mehr Schwung für die zweite Hälfte gegeben“, sagte Coach Feifel.

So aber kassierten seine Schützlinge nach der ärgerlichen Derby-Niederlage gegen Köln und der hohen Pleite in Sinsheim die dritte Niederlage in Serie und rutschten dadurch von zwischenzeitlich Platz zwei bis auf den sechsten Rang ab. Nach der Länderspielpause geht es für die Leverkusenerinnen höchst anspruchsvoll weiter. Zur zweiteiligen Prüfung zum Hinrundenabschluss sind sie zunächst zu Gast bei Meister FC Bayern und haben dann den aktuellen Spitzenreiter VfL Wolfsburg zu Gast.