Fußball, Frauen-Bundesliga : Dreierpack von Nikolic – Bayers Frauen besiegen Potsdam

Leverkusen Die Nationalspielerin Bosnien-Herzegowinas erwischt gegen Potsdam einen Sahnetag und trägt entscheidend zum 4:2 (1:0) von Bayers Bundesliga-Fußballerinnen bei.

Von ihrem Training am Samstag grüßten Bayers vergnügte Fußballerinnen ihre Fans mit einem Foto in den sozialen Medien. Dazu reckte das Team von Trainer Achim Feifel stolz vier Finger in die Höhe. Diese Geste passte gleich in doppelter Hinsicht zu ihrem Coup vom Vorabend. Vier Treffer erzielten die Leverkusenerinnen beim 4:2 (1:0) gegen den Top-Klub mit Champions League-Ambitionen und grüßen nun erst einmal von Rang vier – mindestens bis Mittwoch, wenn sich Turbine Potsdam mit einem Sieg im Nachholspiel den Platz hinter Bayern, Wolfsburg und Hoffenheim zurückerobern könnte.