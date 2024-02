Viele Optionen für Alonso Bei Bayer beginnt der Kampf um die Startplätze neu

In der Hinrunde war die Bundesliga-Startaufstellung der Werkself nahezu in Stein gemeißelt. Das hat sich seit einigen Wochen geändert. In Abwesenheit einiger Stammspieler und nicht zuletzt aufgrund verletzungsbedingter Ausfälle haben sich gleich mehrere Bayer-Profis in den Vordergrund gespielt – und ihrem Trainer Xabi Alonso Argumente geliefert, warum sie weiter von Anfang an spielen sollten. „Jetzt kommen sehr wichtige Phasen. Wir brauchen alle Spieler“, sagte Alonso vor der Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr) in Heidenheim.