Jugendfußball Bayers B-Juniorinnen greifen nach dem Meistertitel

Während sich der Nachwuchs aus dem Rheinland als Meister der Staffel West/Südwest im Halbfinale gegen den Zweiten der Nord/Nordost-Staffel SV Meppen durchsetzte (2:0, 2:1), schaltete die SpVg Aurich als Meister der Staffel Nord/Nordost den Süd-Staffelsieger Eintracht Frankfurt nach zwei 1:1-Unentschieden schließlich im Elfmeterschießen (6:5) aus. Das Rückspiel in Aurich besuchten 3280 Zuschauer – eine Rekordkulisse. „Es tut sich dort eine Menge im Mädchen- und Frauenfußball. Die U16 hat die Niedersachsen-Liga gewonnen, die U17 wurde Meister in ihrer Staffel und die Frauen gewannen den Titel in der Oberliga – es herrscht also eine richtige Euphorie in Aurich“, sagt Bayers Coach.