Fußball, Frauen-Bundesliga : Klink hält den Sieg in Freiburg fest

Leverkusen Die Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen gewinnen 2:1 beim SC Freiburg und feiern den fünften Pflichtspielsieg in Serie. Torhüterin Anna Klink überragt im Breisgau.

Als im Möslestadion endlich der von ihnen schon sehnsüchtig erwartete Schlusspfiff ertönte, strahlten Bayers Erstliga-Fußballerinnen mit der Sonne im Breisgau um die Wette. In der Freude über das 2:1 (1:0) beim SC Freiburg und den fünften Pflichtspielerfolg in Serie schwang auch eine gehörige Portion Erleichterung mit. Denn der Sieg beim Lieblingsgegner, gegen den sie seit der Amtsübernahme von Coach Achim Feifel stets gepunktet haben, war einer der eher glücklichen Sorte.

Aber das blieb am Ende nur ein Randaspekt, weil die Leverkusenerinnen es deutlich besser machten als Freiburg, wenn sie doch einmal aussichtsreich vor das gegnerische Tor kamen (was eher selten der Fall war). Erst stand Milena Nikolic nach einer starken Flanke von Verena Wieder und Kopfball von Melissa Friedrich goldrichtig, um den zunächst noch per Handspiel abgewehrten Ball über die Torlinie zu drücken (34.). Dann behielt Wieder bei einem langen Ball in die Spitze die Nerven, setzte sich erst im Zweikampf gegen SCF-Verteidigerin Lisa Karl durch und schob dann zum zweiten Treffer des Tages ein (83.).