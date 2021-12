Fußball, Frauen-Bundesliga : Bayer-Coach Achim Feifel peilt den Europapokal an

Leverkusen Achim Feifel, Trainer der Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen, hat sich mit seiner Mannschaft perspektivisch zum Ziel gesetzt, in den internationalen Wettbewerb einzuziehen.

Das ist gelungen. Die Leverkusenerinnen überwintern auf dem sechsten Platz und haben nur einen Punkt weniger gesammelt als zum gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor. „Deshalb sind wir im Großen und Ganzen auch zufrieden“, betont Feifel. Dem Coach zufolge wären zwei oder drei Zähler mehr drin gewesen, zum Beispiel in den Spielen gegen die Top-Klubs Wolfsburg (1:1) und Frankfurt (0:1). „Aber auf der anderen Seite hatten wir auch hier und da etwas Glück – in Freiburg etwa.“ Insgesamt entspreche die Ausbeute den gezeigten Leistungen.

Dabei denkt Feifel nicht nur an die Pleiten in Sinsheim und München (je 1:7), sondern insbesondere an das 3:4 im Derby gegen Köln. „Dass wir da 0:3 in Rückstand geraten, das darf uns einfach nicht passieren.“ Gegen Versuche, sein Team schon jetzt zu einem Spitzenteam zu erklären, hat sich der Übungsleiter schon deutlich gewehrt, als sein Team nach fünf Siegen an den ersten sechs Spieltagen punktgleich mit den Bayern auf Rang zwei stand.