Fußball, Frauen-Bundesliga : Feifel erwartet „sehr körperliches“ Derby

Die Leverkusenerin Juliane Wirtz schreit vor Freude nach dem Pokalsieg gegen Hoffenheim. Foto: imago images/Sports Press Photo/Tatjana Herzberg/SPP via www.imago-images.de

Leverkusen Die Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer 04 empfangen am Sonntag (16 Uhr) den Lokalrivalen 1. FC Köln. Die Mannschaft von Trainer Achim Feifel geht zwar als klarer Favorit in die Begegnung, ist aber gewarnt.

Die Vorfreude auf das Heimspiel gegen den 1. FC Köln ist groß bei den Fußballerinnen von Bayer 04. Eine Leverkusenerin freut sich ganz besonders auf das Nachbarschaftsduell am Sonntag (16 Uhr) im Ulrich-Haberland-Stadion. „Derbys sind schon seit der Jugend der Renner. Ich steigere mich da richtig rein, habe da richtig Bock drauf“, sagt die Verteidigerin.

Als zusätzlicher Ansporn dient ihr das Pokal-Aus beim damaligen Zweitligisten Köln in der vergangenen Spielzeit. „Da ist noch eine Rechnung offen“, betont die Ex-Kölnerin. Ähnliches werden aber wohl auch die Domstädterinnen empfinden, war Bayers Sieg im letzten Ligaspiel der Nachbarn in der vorletzten Saison doch vorentscheidend dafür, dass die Leverkusenerinnen dank der besseren Tordifferenz die Klasse hielten und Köln abstieg.

Wie auf der Gegenseite für die früheren Bayer- und aktuellen FC-Spielerinnen Rachel Rinast, Eunice Beckmann, Sharon Beck und Marith Müller-Prießen liegt auch für Wirtz die Zeit beim Nachbarn so lange zurück, dass es am Sonntag zum Wiedersehen mit vielen einstigen Teamkolleginnen kommt. Am meisten freut sich Wirtz darauf, gegen ihre beste Freundin Alicia Gudorf zu spielen, die im Sommer aus den USA von den UCF Knights Orlando zurück nach Köln gewechselt ist.